Woningen ontruimd vanwege gaslekkage

wo 04 augustus 2021 20.55 uur

HURDEGARYP - Enkele woningen zijn woensdagavond korte tijd ontruimd vanwege een gaslekkage. De lekkage was ontstaan in een woning aan de Swagermanstraat in Hurdegaryp. Uit voorzog werden de woningen in de omgeving ontruimd.



De brandweer is ter plaatse gekomen om de situatie veilig te stellen. De netbeheerder is later ter plaatse gekomen om de gaslekkage te herstellen. Het gaslek zou zijn ontstaan tijdens werkzaamheden.