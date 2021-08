Ameland waarschuwt zwemmers voor stroming

di 03 augustus 2021 18.57 uur

NES (AMELAND) - De gemeente Ameland waarschuwt zwemmers om 's avonds niet na 18.00 uur te zwemmen op de stranden op het eiland. Meerdere zwemmers kwamen maandagavond zowel in Nes als Buren in de problemen.

"Ze zwommen na badtijd in zakkend water en waren niet meer in staat om zelf naar het strand terug te keren." zo laat de gemeente weten. René en Frank Kiewiet (oud lifeguards) en lifeguard Kasper Floor speelden, naast de KNRM, een belangrijke rol in het redden van een man in Nes.

Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het inmiddels goed. "De stroming en het aantal muien zijn levensgevaarlijk. Zwem nooit na 18.00 uur als er geen lifeguards meer zijn", aldus Kasper.

Frank vult aan: "Zwem altijd goed voorbereid en zorg ervoor dat je de locatie kent. Deze gebeurtenis laat maar weer zien hoe ontzettend snel het heel erg fout kan gaan".