Kat komt niet van dak af

di 03 augustus 2021 17.02 uur

DRACHTEN - Niettegenstaande de maximale inzet van de brandweer, verkoos een kat dinsdag toch een verblijf op de nok van het dak. Met de hulp van ladders kon een brandweervrouw de kat aanraken maar het beestje weigerde een stap vooruit te zetten om zich te laten redden.



Het tafereel vond 's middags plaats bij een woning aan de Frisia in Drachten. De brandweerlieden konden ook niet dichterbij de kat komen omdat ze geen hoogwerker bij zich hadden.

Bovendien werd al snel duidelijk dat de kat er nog maar vier uren zat. Er is daarop besloten om terug te keren naar de kazerne. Als de kat op het dak blijft zitten, zal de brandweer later in de week terugkomen met de hoogwerker.

