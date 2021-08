Vermiste man gevonden via Burgernet

di 03 augustus 2021 15.40 uur

ENGWIERUM - Een vermiste 58-jarige man is maandagavond dankzij een Burgernet-deelnemer aangetroffen. Er werd om 19.29 uur een Burgernet-actie op touw gezet toen de man vermist was geraakt. Deelnemers in de omgeving ontvangen dan een telefoontje of sms bericht.



Binnen anderhalf uur kon de meldkamer alle deelnemers laten weten dat de vermiste man terecht was. Hij was aangetroffen in de buurt van de Fjellingsreed in Engwierum.