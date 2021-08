Duitse zwemster op strand in problemen

ma 02 augustus 2021 22.45 uur

NES (AMELAND) - Een Duitse vrouw kwam maandagavond rond tien voor negen in de problemen op het Noordzeestrand bij het strandpaviljoen bij Nes Ameland. Diverse eenheden van de KNRM en ook lifeguards werden gealarmeerd en kwamen met spoed ter plaatse.

Omdat de maandagavond de vaste oefenavond is van diverse reddingstations van de KNRM, waren er al enkele reddingboten redelijk in de buurt.

Reddingboten van Ameland, Schiermonnikoog, Lauwersoog en Terschelling werden bij deze melding gealarmeerd. Ook de lifeguards van Ameland en een Rescue helikopter vanuit Den Helder werd gealarmeerd.

Om 21.11 uur kwam de melding dat de vrouw uit het water was gehaald. De reddingboten van Terschelling en de rescue helikopter kwamen niet meer in actie. Over de toestand van de vrouw is op dit moment niks bekend.

Een ambulancehelikopter is in de avond vanaf de vliegbasis Leeuwarden naar het eiland gevlogen. Hij haalde een (andere) zwemmer op die gewond was geraakt. Deze patiënt is naar het MCL in Leeuwarden gevlogen.