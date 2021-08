Burgum: inbreker was 28-jarige Amsterdammer

ma 02 augustus 2021 16.00 uur

BURGUM - De inbreker, die vorige week door de politie werd betrapt in Burgum, is een 28-jarige man uit Amsterdam. De man is maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft 14 dagen vast zitten in verband met het onderzoek.



De man werd in de nacht van 30 juli rond 2.30 uur op heterdaad betrapt bij een inbraak aan de Hillamaweg in Burgum. Oplettende buren hadden de politie ingelicht nadat zij een dag eerder bij de woning een verdacht persoon hadden gezien. De bewoners waren op dat moment op vakantie.

Takje

Het bleek dat er tussen de voordeur een takje was gestoken. Ziet men de volgende dag dat het takje nog tussen de deur steekt, dan weten ze dat er niemand thuis is.