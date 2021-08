Sluis in Bûtefjild kapot voor bootjevaarders

ma 02 augustus 2021 13.55 uur

HURDEGARYP - Een flinke domper voor het kano- en sloepverkeer in de regio. De sluis in het Bûtefjild (tussen Hurdegaryp en Feanwâlden) is kapot. Het mankement werd maandag ontdekt. De vaarroute over de Mûzeryd richting Leeuwarden is hierdoor de komende weken niet meer toegankelijk.

De oorzaak van het defect is een kapotte haakse overbrenging onder water. De schuif van de Wâlsterslúske kan hierdoor niet open getrokken worden (via het aanwezig stuurwiel).

Koude water

Een sprong in het koude water was nodig om te ontdekken wat de oorzaak van het probleem was. Twee monteurs van de provincie Fryslân waren ter plaatse gekomen na een melding van de gemeente. Onder water werd het probleem ontdekt.

Naar verwachting zal de sluis de komende weken niet gebruikt kunnen worden.

Elektrificeren

Na de bouwvak zou de sluis gemoderniseerd worden zodat deze volledig elektrisch geopend kan worden door één druk op de knop. Het is nu wachten op deze upgrade.

De kans dat de sluis in de tussentijd nog gerepareerd wordt, is klein omdat er in de bouwvak niet altijd direct monteurs beschikbaar zijn. Bij Ryptsjerk ligt al een soortgelijke sluis die volledig elektrisch bediend kan worden.

De sluis bevindt zich in het natuurgebied op de kruising van het Koekoekspaad en de Mûzeryd. De sluis is gebouwd voor lage vaartuigen zoals sloepen en kano's.

