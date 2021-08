Wetterskip: grondwaterstanden blijven hoog

02-08-2021

LEEUWARDEN - De grondwaterstanden blijven hoog voor de tijd van het jaar. Dat laat het Wetterskip Fryslân weten. Vooral het zuiden van Friesland werd afgelopen weekeinde het doelwit van pittige buien.

Poll: Hevige regenval ontstaat steeds vaker. Wat is de oorzaak?

Klimaatverandering

Toeval

Geen idee....

1029 stemmen | 1 dag en 3 uren resterend

De lokale wateroverlast ontstond deze keer vooral in Wolvega en in Piaam. Het Wetterskip Fryslân moest deze keer in het zuiden extra pompen inzetten.

Extra pompen in regio

Ook in Noordoost Friesland draaien nog twee extra pompen bij het Blotevoetenpad in Opende en in de Hamstermieden. "Naar verwachting is de situatie in de loop van de week weer normaal. Wel blijven de grondwaterstanden door de vele regen uitzonderlijk hoog voor de tijd van het jaar. We blijven alert." zo laat het Wetterskip weten.