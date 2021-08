Dronken Tomos-rijder gewond na val

zo 01 augustus 2021 22.37 uur

HALLUM - Een jongeman op een Tomos is zondagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Noordermiedweg bij Hallum. De bestuurder uit de gemeente Noardeast-Fryslân raakte tijdens zijn rit naar Hallum in de berm. Niet veel later kwam hij ten val. Zijn maat reed achter hem en zag het gebeuren.



De politie en een ambulance werden om 21.39 uur opgeroepen voor het ongeval. Het slachtoffer is eerst opgevangen door het ambulancepersoneel. Een blaastest van de politie leerde dat de jongeman te diep in het glaasje had gekeken. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis waar tevens een bloedproef wordt afgenomen. De zaak moet verder nog onderzocht worden.



Zijn maat had geluk, hij hoefde niet te blazen. De agenten hadden hem verder niet zien rijden om een overtreding te kunnen constateren. Met een bestelbusje zijn de twee bromfietsen bij het vallen van de nacht opgehaald.