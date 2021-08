Auto's in botsing op De Skieding

za 31 juli 2021 17.38 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Twee automobilisten zijn zaterdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Skieding ter hoogte van Drachtstercompagnie. De bestuurder van een Peugeot had de andere auto over het hoofd gezien. Een aanrijding was het gevolg.



Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. De politie kwam ter plaatse om de aanrijding af te handelen. Een ambulance is later nog wel uit voorzorg ter plaatse gekomen.

FOTONIEUWS