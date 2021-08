Meeting met 60 trucks in Westergeest

za 31 juli 2021 15.14 uur

WESTERGEEST - Aan de Beintemawei in Westergeest vond zaterdag een grote truck-meeting plaats. Er kwamen zo'n 60 trucks af op het evenement. De politie en gemeente Noardeast-Fryslân kwamen nog wel ter plaatse om te kijken of alles volgens de regels verliep.



De meeting kon zonder problemen doorgaan. De gemeente en politie doen in Noardeast-Fryslân meestal niet zo moeilijk als het gaat om het wel of niet hebben van vergunningen. In juni van dit jaar mocht een dorpsfeest in Oudewoude - midden in 'coronatijd' ook plaatsvinden.

FOTONIEUWS