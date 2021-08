Pinapparaat en kebab gestolen bij inbraak in café

do 29 juli 2021 18.31 uur

SUMAR - Een kilogram kebab en een mobiel pinapparaat is woensdagnacht buitgemaakt bij een inbraak in Café restaurant De Buorren in Sumar. Het mobiele pinapparaat is van het merkt Pax A77.



De inbraak vond omstreeks 3 uur plaats. Een man is rond dit tijdstip gezien die bij het café rondhing. Hij wist vermoedelijk via een ruit binnen te komen. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Dat kan via de Facebook-pagina van De Buorren.