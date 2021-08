Stroomstoring ten oosten van Leeuwarden

do 29 juli 2021 15.43 uur

TYTSJERK - Een deel van de huishoudens in oost Leeuwarden, Tytsjerk en Suwâld kwamen donderdag ruim een half uur zonder spanning op het net te zitten. Het ging om de postcodes 8926, 9255 en 9265.

Liander ging voortvarend te werk en binnen 40 minuten was de stroomstoring verholpen. De oorzaak is nog onbekend. De storing was om 15.40 uur verholpen.

De volgende straten waren volgens de inventarisatie van Liander getroffen:

't Herberchsfintsje

Aldemiede

Boskleane

Buorren

Daniel Bouweswei

De Jister

De Krite

De Stelling

De Warren

De Wjukken

Ds. Oosterhuisstraat

Ds. Pelstraat

Elzekamp

Hanenburg

Jachtfjild

Kerkbuurt

Klaverkamp

Louwsmarwei

Monnikenweg

Mostermune

Noarderein

Noorderend

Oan de Feart

Reidfjild

Rijksstraatweg

Singel

Suderein

Suwaldsterdyk

Swarteweisein

Symen Halbeswei

Toutenburgleane

Woelwijk

Wylgekamp

Zomerweg