Pech voor rioolwagen in Burgum

do 29 juli 2021 12.19 uur

BURGUM - Een rioolwagen van de gemeente Tytsjerksteradiel kampte donderdagochtend met pech. Het voertuig was door de rechter achtervering gezakt en kon niet meer verder rijden.



Een bedrijf is ter plaatse gekomen om het probleem tijdelijk te verhelpen. De bestuurder kon vervolgens onder begeleiding naar de garage rijden om het probleem definitief op te lossen. De kruising met de Renbaan en Klompstraloane was tijdelijk niet te gebruiken voor het doorgaande verkeer.