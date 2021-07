Ameland: 2 nieuwe elektrische strandrolstoelen

wo 28 juli 2021 14.36 uur

NES (AMELAND) - Wethouder Piet IJnsen heeft deze maand twee nieuwe elektrische

strandrolstoelen in ontvangst genomen namens de gemeente Ameland. Zowel recreanten als inwoners van Ameland kunnen hier kosteloos gebruik van maken.



De rolstoelen staan bij Sier aan Zee in Hollum en bij Ameland State in Nes. Vorig jaar plaatste de gemeente de eerste elektrische strandrolstoel bij Strandhotel Buren aan Zee en daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Reden om ook bij Hollum en in Nes een exemplaar te plaatsen.



Net zoals vorig jaar is er in samenwerking met Zorgcoöperatie Ameland een subsidieaanvraag ingediend bij het Iepen Mienskipfûns Fryslân. Door een positieve beslissing van IMF kunnen minder valide mensen zelfstandig het strand betreden. En dat zowel de gebruiker als de familie daar heel dankbaar gebruik van maakt blijkt wel uit de reacties die mensen het afgelopen jaar hebben achtergelaten bij strandhotel Buren en op social media.



Bij de vier strandovergangen staat al jaren een strandrolstoel. Minder mobiele mensen maken er veel gebruik van. Het voordeel van een elektrische strandrolstoel is dat er geen helper nodig is om deze voort te duwen. Hierdoor kunnen mensen met een beperking in veel gevallen zelfstandig van het strand genieten. De stoelen kunnen gereserveerd worden via de website van de gemeente.



Wethouder IJnsen bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de komst van de elektrische strandrolstoelen: "Wij kunnen ons niet voorstellen hoeveel vrijheid het geeft om als minder valide zelf naar het strand te gaan. Ameland is een gastvrij eiland en zet zich in om iedereen welkom te heten, maar zou dat niet kunnen doen zonder de hulp van al deze partijen."