Pytsje de Graaf treedt af als wethouder

wo 28 juli 2021 10.40 uur

DOKKUM - Wethouder Pytsje de Graaf (FNP) treedt na ruim 10 jaar als wethouder af vanwege haar gezondheid. Dat laat ze weten in een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Johannes Kramer.

Dank

"Us ynwenners, it ferieningslibbben, amtners en rie wol ik tige tanke foar de noflike gearwurking. Ik haw myn wurk altyd mei nocht en wille dien", schrijft de Graaf. De portefeuille van wethouder de Graaf omvatte cultuur, sport, openbare ruimte en voorzieningen en welzijn. Wethouder Breeuwsma neemt sinds april dit jaar al de taken van mevrouw de Graaf over.

De FNP-politica is sinds de oprichting van de gemeente op 1 januari 2019 wethouder in Noardoast Fryslân. Daarvoor was zij van 2011 tot 2018 wethouder in de voormalige gemeente Dongeradeel. Daarnaast heeft mevrouw de Graaf namens de gemeente diverse functies vervuld, onder meer in het bestuur van de Vereniging van Friese Gemeenten, het Iepen Mienskipsfûns en Jobinder.

Volgens burgemeester Kramer is de keuze van mevrouw de Graaf heel verdrietig, maar ook begrijpelijk: "Frou de Graaf hat in moedich mar dreech beslút naam. Mei it fertrek fan frou de Graaf ferliest ús gemeente in belutsen en werkenbere bestjoerder dy’t ticht by ús ynwenners stie."