Iduna organiseert 2e editie muzikale fietstocht

di 27 juli 2021 14.20 uur

DRACHTEN - Genieten van Fries muzikaal talent tijdens de fietstocht van 45 km langs de mooiste plekken van Smallingerland & omgeving

Na een uiterst succesvolle, uitverkochte, editie in 2020 komt op zondag 5 september Pedaal Muzikaal terug naar Drachten. De organisatie is in handen van Poppodium Iduna.

Tijdens deze gezellige fietstocht van 45 km met Drachten als start en finish, stop je als deelnemer bij diverse horecagelegenheden in de regio en kan je 'en route’ genieten van optredens van talentvolle Friese singer-songwriters.

Onderweg zullen er vijf artiesten met Friese roots optreden. Zo speelt de van origine Drachtster Jonathan Rhodes, winnaar van de Grote Prijs van Nederland op een van de locaties, is Electric Hollers frontman Tim Birkenholz van de partij, net als 'living-blues-legend’ Jack Bottleneck, Berend Riemersma en Cath Harryvan.

Tijdens de fietstocht vallen verborgen parels en de prachtige bosrijke natuur rondom Drachten en haar omliggende dorpen zoals Boornbergum, Beetsterzwaag, Hemrik, Bakkeveen te ontdekken. Er zal in drie groepen gestart worden om zo de groepsgroottes te kunnen beperken en het mogelijk te maken maximaal te kunnen genieten van de optredende artiesten.

Om mee te doen hoef je geen ervaren fietser te zijn; gezelligheid staat voorop. Na afloop ontvangen de deelnemers op vertoning van de volle stempelkaart bij eindpunt, café Marktzicht, een leuke herinnering.

Startlocatie: Poppodium Iduna te Drachten

Stop- en -luister plekken:

Het Spijshuys – Boornbergum

MFC de Bining – Hemrik

Ma Kelly’s – Frieschepalen

Café Aans - Drachtstercompagnie

Eindpunt: Café Marktzicht – Drachten

Datum: zondag 5 september 2021

Starttijden: 12.00 / 12.30 / 13.00 uur

Eindtijden: 18.00 / 18.30 / 19.00 uur

Ticketprijs: € 10,00

Meer info: www.iduna.nl