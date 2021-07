Drachtster stopt niet met drank en drugs: 2 weken cel

di 27 juli 2021 12.15 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Drachten (42) moet twee weken de cel in wegens bedreiging en vernieling. Op 26 februari smeet de man een stoeptegel door de ruit van de woning van een vriendin. De vriendin wilde de verdachte niet binnen laten. Hij was kwaad omdat hij dacht dat de vrouw vreemd was gegaan en drugs van hem had gestolen.

Vouwwagen vernield

Op 12 mei kreeg de Drachtster ruzie met de vriendin en medebewoners van een campingterrein aan het Zuid in Drachten. Hij had verschillende personen, waaronder de moeder en zus van de vriendin, met de dood bedreigd. Hij zou ook en vouwwagen hebben vernield, maar daarvoor was te weinig bewijs, oordeelde de politierechter.

Niet van plan te stoppen

De Drachtster heeft een strafblad van 15 pagina’s. De man blowt, drinkt en hij is een speedgebruiker. Hij zou hebben aangegeven dat hij niet van plan is te stoppen met de drank en de drugs en hij weigert elke vorm van hulpverlening. Bovenop de nieuwe straf zette de rechter een voorwaardelijke celstraf van een maand om in een definitieve gevangenisstraf.