Boom verwijderd voordat brandweer er is

ma 26 juli 2021 19.03 uur

OUDEGA - Omwonenden uit Oudega waren maandagavond zelfredzaam door een boom te verwijderen die over de weg gevallen was. Dat gebeurde op de weg naar Hotel Ie-Sicht. De brandweer werd om 18.53 uur opgeroepen voor de stormschade.

Even later waren omwonenden al bezig om de boom weg te halen en de weg weer vrij te maken. Even voor 19.00 uur konden alle auto's weer passeren. Een hevige bui die rond 18.30 uur over Oudega trok, was vermoedelijk de oorzaak van de gebroken tak van de boom.