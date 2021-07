Zwembad dicht vanwege waterschade regenval

ma 26 juli 2021 16.33 uur

BURGUM - Het zwembad De Wetterstins in Burgum heeft tijdelijk de deuren gesloten. De technische ruimte liep zondag onder water en daardoor is er grote schade ontstaan. De brandweer is nog ter plaatse gekomen maar de schade was al ontstaan.

Er wordt met man en macht gewerkt om de storing te verhelpen. Twee pompen zijn kapot gegaan. Deze pompen zorgen voor een goede kwaliteit van het water. Wanneer het zwembad weer open kan, is op dit moment nog onduidelijk. Mogelijk blijft het zwembad de gehele week nog gesloten.