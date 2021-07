Eenzijdig ongeval: bestuurder nam elke dag paddo's

ma 26 juli 2021 14.12 uur

LEEUWARDEN - De 55-jarige verdachte uit Zwagerbosch kon zich niet meer herinneren dat hij op 15 februari was betrokken bij een ongeval op de Centrale As bij Burgum. De politie had een melding gekregen dat een auto bij de middengeleider op zat. "Ik weet van het hele verhaal niks meer", zei de man maandag tegen de politierechter.

Elke dag aan de paddo’s

De man vervolgde met te zeggen dat hij in een psychose zat. En vanwege fysiek ongemak zat hij aan de paddo’s. Dat mocht hij eenmaal per week doen, maar daar hield de verdachte zich niet aan. "Ik deed het elke dag".

Gedronken en speed gebruikt

De man moest blazen en er werd een speekseltest afgenomen. Beide keren was de uitslag positief en was er reden om aan te nemen dat de Zwagerboscher had gedronken en speed had gebruikt. Omdat aan te tonen, moest er een bloedonderzoek komen. Daar weigerde de man aan mee te werken en dat was ook meteen de reden dat hij voor de rechter moest verschijnen.

Zelf het rijbewijs ingeleverd

Hij kon zich ook het weigeren van het bloedonderzoek niet heugen. Nadat hij was staande gehouden is hij een poosje opgenomen geweest. Hij heeft er uit eigen beweging voor gekozen om zijn rijbewijs in te leveren. Een verstandige zet, vond officier van justitie Sanne Neelis. Het had destijds wel heel anders kunnen lopen, merkte de officier op. "U mag van geluk spreken dat u hier vandaag zit".

Rekening met omstandigheden

De rechter veroordeelde de Zwagerboscher tot een werkstraf van 60 uur waarvan de helft voorwaardelijk. Verder kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van 12 maanden. De officier had een hogere straf geëist – 80 uur werkstraf en 14 maanden voorwaardelijke rijontzegging – maar de rechter hield iets meer rekening met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.