Politie-inzet in Hallum voor mogelijke vechtpartij

ma 26 juli 2021 12.17 uur

HALLUM - De politie kwam zondagavond met meerdere eenheden ter plaatse in Hallum. Er was rond 20.00 uur een melding gedaan van een mogelijke vechtpartij. Mensen uit het dorp spreken weer over een mogelijke schietpartij.

De politie is daarna ter plaatse gekomen aan de Offingaweg. Naast meerdere eenheden van de politie en een ambulance was ook de Koninklijke Marechaussee ter plaatse. Zij waren volgens de politie toevallig in de buurt. De politie laat weten dat er met een aantal betrokkenen is gesproken. Wat er precies speelde, is nog niet duidelijk en wordt onderzocht.