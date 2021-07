Gekantelde melkwagen bij Broeksterwald geborgen

zo 25 juli 2021 17.34 uur

BROEKSTERWâLD - De gekantelde vrachtwagen bij de Haadwei in Broeksterwald die gevuld was met melk is zondag later op de middag geborgen door een bergingsbedrijf.

De melkwagen kantelde vermoedelijk nadat hij werd afgesneden door een andere automobilist waarna de wagen kantelde. Voordat de wagen weer op zijn wielen kon worden gezet moest eerst het melk worden overgeplaatst naar een andere melkwagen.

Omstreeks vier uur had een bergingsbedrijf uit Sneek de melkwagen weer op zijn wielen staan. De wagen was fors beschadigd.

Door de gemeente is de weg schoongemaakt. De berging van de vrachtwagen trok veel bekijks.

FOTONIEUWS