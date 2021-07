Melkwagen van Campina gekanteld

zo 25 juli 2021 12.19 uur

BROEKSTERWâLD - Een melkwagen van Campina is zondag rond het middaguur gekanteld op de rotonde aan de Haadwei bij Broeksterwâld. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. De chauffeur is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De hulpdiensten werden even voor 12.00 uur opgeroepen. Het toegesnelde ambulancepersoneel ontfermde zich over de chauffeur. De weg werd afgezet en de brandweer kwam tevens ter plaatse. Er is geprobeerd de lekkage tijdelijk te stoppen. De chauffeur is na een behandeling ter plaatse meegenomen naar het ziekenhuis.

Door het ongeval is er veel dieselolie en melk vrijgekomen dat de weg besmeurde. Een andere tankwagen is ter plaatse gekomen om de melk over te pompen. De chauffeur zou mogelijk zijn afgesneden door een andere automobilist waarna het ongeval kon gebeuren.

FOTONIEUWS