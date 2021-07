Kringloop Pikulan flink gedupeerd door waterschade

zo 25 juli 2021 11.50 uur

SURHUISTERVEEN - Kringloop Pikulan in Surhuisterveen is flink gedupeerd door de hevige regenval in de nacht van zaterdag op zondag. Ondanks dat de kringloop een gratis inbreng is, zijn veel dingen onverkoopbaar geworden.

Op de foto's is te zien hoe hoog het water heeft gestaan en dat de achterkant van een kastje inmiddels al begint los te laten.

