Wateroverlast in Surhuisterveen en Harkema

zo 25 juli 2021 10.37 uur

SURHUISTERVEEN - Het water stond zondagochtend hoog bij jeugdsoos The Base in Surhuisterveen. Ook enkele belangrijke toegangswegen waren volgelopen met water.

De ANWB is ter plaatse gekomen om een gestrande automobilist te helpen. In het centrum van Surhuisterveen kwam de brandweer in actie voor wateroverlast. Bij It Stee liep de Kelder vol met water. De nieuwe bestrating is op sommige plekken ook deels weggezakt.

Ook in Harkema was er wateroverlast, de Reitsmastrjitte stond daar vol met water en ook in de buurt van Fiifhuzen stonden straten blank.

