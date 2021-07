Straten blank na wolkbreuk in Kollum

zo 25 juli 2021 10.35 uur

KOLLUM - Door een hevige wolkbreuk zijn zondagochtend in Kollum Noord veel straten blank komen te staan. In korte tijd is er ruim 40 mm regen gevallen. Het riool kon het vele water in korte tijd niet verwerken.

FOTONIEUWS