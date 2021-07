Winkelcentrum in De Westereen afgezet

zo 25 juli 2021 08.59 uur

DE WESTEREEN - Het winkelcentrum van De Westereen is zondagochtend afgezet in verband met de ontstane wateroverlast. In het dorp viel een enorme hoeveelheid water en omwonenden van het centrum ondervonden problemen door het water.

Het winkelcentrum is afgezet met lint en de brandweer is ter plaatse gekomen om te kijken of ze wat kunnen doen om het probleem te verhelpen.

