Ook Burgum hield het deze keer niet droog

zo 25 juli 2021 08.28 uur

BURGUM - Door veel verbeteringen aan onder andere het riool was de afvoer van water in Burgum in de afgelopen jaren sterk verbeterd. De enorme regenval zorgde er zondag voor dat het water niet weg kon komen. Dit leverde op diverse plekken in Burgum wateroverlast op.

Aan de Freerk Bosgraafstraat is de nieuw aangelegde vijver overgelopen. Deze vijver is hier juist geplaatst om ervoor te zorgen dat overtollig water tijdelijk opgevangen kan worden zodat er geen wateroverlast op straat ontstaat. Korte tijd konden auto's niet passeren. Dit probleem was om 8.30 uur weer verholpen.

Aan de Tuorrebout is een woning vol gelopen met water met een laag water van zo'n 10 tot 20 centimeter in de woonkamer.

