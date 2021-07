Campinggasten verrast door enorme regenval

zo 25 juli 2021 08.13 uur

SUMAR - Een aantal campinggasten van vakantiepark Bergummeer bij Sumar werd zondagochtend verrast door een enorme regenbui. Binnen de kortste keren stond een kampeerterrein vol met water en spoelden sommige gasten bijna de tent uit. De eerste mensen werden omstreeks 5 uur wakker van het geklots van het water.

In de regio rondom Burgum viel zondagochtend enorm veel regen. Het duurde erg lang waardoor het water niet meer weg kon komen. Op meerdere plekken liepen gebouwen en huizen of kelders vol met water.

De brandweer van Burgum is op de camping ter plaatse gekomen om te proberen het water weg te pompen. Een loonbedrijf is later gekomen om het overtollige water in het Bergumermeer te pompen.

