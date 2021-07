Auto eindigt op de zij, veroorzaker rijdt door

vr 23 juli 2021 17.33 uur

NIJEGA - Een automobilist eindigde vrijdagmiddag met het voertuig op de zij na een aanrijding. De bestuurder zou de oprit van de Wâldwei (richting Leeuwarden) nemen en werd aangereden door een auto die over de parallelweg reed. Bij het ter plaatse komen van de politie leek het er eerst op dat deze bestuurder was doorgereden.

Later werd duidelijk dat de bestuurder van dit voertuig van schrik naar de carpoolplek was gereden. De auto had schade aan de voorzijde. De politie en het ambulancepersoneel zijn later daar later heen gegaan.

Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij. Op de carpoolplaats bij Nijega is het schadeformulier ingevuld.

