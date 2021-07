Auto's in botsing op rotonde Noorderhogeweg

vr 23 juli 2021 16.15 uur

DRACHTEN - Op de rotonde van de Noorderhogeweg met de Tussendiepen in Drachten zijn vrijdagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De personenauto reed op de binnenste baan van de rotonde en de bestelwagen op de buitenste. Ze wouden beide de rotonde verlaten richting de Zuiderhogeweg. Aangezien de weg daar slechts een baan is was een botsing het gevolg.

Het verkeer op zowel de Noorder- als Zuiderhogeweg stond vast door het ongeval. Een berger is ter plaatse gekomen om de personenauto mee te nemen. De rode bestelwagen had minder schade en kon weer doorrijden na de afhandeling.

FOTONIEUWS