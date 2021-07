Teveel twijfel bij verkeersruzie: vrijspraak

vr 23 juli 2021 15.25 uur

LEEUWARDEN - Een 53-jarige inwoner van Frieschepalen is vrijdag vrijgesproken van de mishandeling van een collega-automobilist. De man zou eind februari vorig jaar de andere bestuurder een klap hebben gegeven, nadat deze geen voorrang zou hebben verleend.

Klappen gegeven

Volgens de tegenpartij was de verdachte op hem afgestormd, nadat de beide hard auto’s op een kruising waren afgereden. De man zou de andere bestuurder een paar klappen hebben gegeven. Dat had de vriendin van het slachtoffer bevestigd. Volgens de verdachte was het precies andersom: de andere bestuurder zou op hem af zijn gestormd.

Oude whiplash

Toen de man al zwaaiend op hem af rende, zou de verdachte in een afwerend gebaar de ander hebben geraakt. Even eerder zou de ander hebben verzuimd de verdachte voorrang te verlenen. Het slachtoffer gaf na het incident aan dat hij last had van hoofdpijn. Ook zou een oude whiplash weer zijn gaan opspelen.

1000 euro schadevergoeding

De man vroeg meer dan 1000 euro schadevergoeding. De rechter oordeelde dat er wettig bewijs was – de verklaringen van het slachtoffer en de vriendin – maar ze had niet de overtuiging dat het zo was gegaan als de andere partij had verklaard. De verdachte werd vrijgesproken. Door de vrijspraak kon de schadevergoeding ook niet worden toegewezen.