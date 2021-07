Verdachte van diefstal fles cognac: 'Voel me bedrogen'

vr 23 juli 2021 14.00 uur

LEEUWARDEN - Nog voor hij goed en wel in het stoeltje tegenover de politierechter zat, liet de 28-jarige verdachte uit Drachten merken dat hij het niet eens was met de beschuldiging dat hij eind april vorig jaar bij de Jumbo aan de Eems in Drachten een fles cognac zou hebben gestolen. "Ik voel me bedrogen."

"Ik wil graag in hoger beroep. Dit accepteer ik niet. Ik ga geen verantwoordelijkheid nemen voor iets wat ik niet heb gedaan". De rechter stelde voor dat hij eerst maar eens de uitkomst van de zaak moest afwachten, voor hij besloot om in hoger beroep te gaan.

Verdacht gedragen

De man zou een fles drank uit de slijterij van de supermarkt hebben gejat. Volgens het winkelpersoneel zou de Drachtster zich verdacht hebben gedragen. Hij pakte eerst een fles uit het schap, hield de fles een poos in de hand om hem vervolgens weer terug in het schap te zetten.

Detentiecentrum Schiphol

Op de camerabeelden zou te zien zijn dat hij meteen een fles in de binnenzak van zijn jas stopte. Hoewel hij de schijn tegen had, vond de officier van justitie toch dat de Drachtster moest worden vrijgesproken.

De werkelijke diefstal is niet waargenomen en er is geen fles in de jaszak aangetroffen. De officier stelde voor de verdachte vrij te spreken. De rechter was het daarmee eens. De Drachtster zit momenteel wel vast in het detentiecentrum in Schiphol op verdenking van drugssmokkel.