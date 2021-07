Coronavirus in Friesland: Besmettingen stabiel

vr 23 juli 2021 13.44 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland stabiliseert. Er waren de afgelopen zeven dagen 1468 positieve tests, tegen 1467 een week eerder. Meer dan een kwart miljoen Friezen zijn inmiddels volledig gevaccineerd. Al bijna 2200 Friezen maakten gebruik van vaccineren zonder afspraak.

Na twee weken van explosieve stijgingen lijken de besmettingscijfers de laatste dagen te dalen. Dat is een gunstig teken, al is het afwachten of de dalende trend doorzet. Het vindpercentage is iets afgenomen en zit nog steeds boven de 11 procent. Dat betekent dat het zicht op het virus niet optimaal is en dat er waarschijnlijk meer mensen besmet zijn dan uit de cijfers blijkt. Het aantal coronatesten daalde in een week van 13.004 naar 8385. Bij de jongeren (12 tot 30) liep dit terug van 6500 naar 3600.

Het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. De Friese ziekenhuizen meldden deze week dat er acht mensen liggen op COVID-afdelingen en één coronapatiënt op de intensive care. De weken hiervoor lag slechts een enkeling in het ziekenhuis.

Een verdere stijging is niet uit te sluiten als meer ouderen besmet raken. Zij maken meer kans op ernstige klachten. De afgelopen zeven dagen testten zo’n 380 dertigers, veertigers en vijftigers positief. Er raakten 64 zestigplussers besmet (onder wie 24 zeventigplussers), tegen 33 de week ervoor. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten twintig mensen positief, onder wie twaalf bewoners. Een week eerder waren hier 29 besmettingen onder wie drie bewoners.

De helft van de nieuwe gevallen betreft jongeren tussen 18 en 30 jaar, een week eerder was dit nog twee derde van het totaal. Er was een toename in de leeftijdsgroep daar onder. Een op de vijf nieuwe besmettingen (272 personen) betrof jeugd van 12 tot 18 jaar.

Prikken zonder afspraak

Op de vaccinatielocaties in Appelscha, Dokkum, Franeker en Koudum is sinds maandag prikken zonder afspraak mogelijk. Hier maakten tot nu toe 1061 mensen gebruik van. In Dokkum was de toeloop het grootst, met 505 spontane vaccinaties. GGD Fryslân biedt deze mogelijkheid tot half augustus. Dit is alleen mogelijk voor wie nog geen afspraak heeft voor zijn eerste inenting.

Afspraakloos prikken kan sinds begin juni al in de vaccinatiebus. Deze heeft inmiddels op 13 plaatsen gestaan, waarbij 1088 eerste prikken zijn gezet. Het totaal aantal prikken zonder afspraak staat daarmee op ruim 2100. Dinsdag stond de bus op het Cambuurplein in Leeuwarden. Hier haalden 95 mensen een prik, onder wie meer dan vijftien voetballers van SC Cambuur. Komende dinsdag staat de prikbus in de Leeuwarder wijk Bilgaard en woensdag in De Westereen (Dantumadiel).

Bij de reguliere vaccinaties neemt de vraag naar eerste prikken met name in Leeuwarden toe. Daarom zijn deze week 400 extra plekken vrijgemaakt. Volgende week zijn nog eens 800 extra afspraken mogelijk gemaakt.

Tweede prik eerder

Sinds deze week is het mogelijk een tweede prik van Pfizer of Moderna al na 28 dagen te krijgen. Dit was 35 dagen. De vervroegde prik geldt alleen voor nieuwe afspraken. Mensen die al een afspraak hebben voor de tweede prik, kunnen deze niet laten vervroegen. Jongeren tot 18 jaar mogen dit wel. Zij kunnen de afspraak verzetten en de tweede prik zelfs al na 21 dagen krijgen.

De cijfers

De afgelopen week zijn 39.666 vaccinaties gezet, tegen 44.622 vorige week. In totaal zijn nu 586.891 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Huisartsen en zorginstellingen kunnen geen cijferoverzichten geven, maar de inschatting is dat zij in Fryslân zo’n 140.000 prikken hebben gezet. Via de GGD zijn inmiddels meer dan 250.000 Friezen volledig gevaccineerd. Er komen 570.000 inwoners van Fryslân in aanmerking voor een vaccin.

De 8385 coronatesten van de afgelopen week waren bijna 5000 minder dan een week eerder (13.004). In WTC Expo in Leeuwarden nam GGD Fryslân 264 testen af voor het landelijke project testenvoorjereis.nl voor vakantiegangers. Vorige week waren dit 800. De GGD is één van de organisaties waar deze testen mogelijk zijn.

De 1468 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 46.996. Er zijn nu 477.855 monsters afgenomen bij inwoners van deze provincie. In de afgelopen zeven dagen zijn vier ziekenhuisopnames en één sterfgeval doorgegeven aan GGD Fryslân. De meldingen komen enkele dagen later binnen dan de daadwerkelijke opnames. Vorige week waren er één ziekenhuisopname en één stergeval.

Gemeenten

In tien van de achttien Friese gemeenten stegen de besmettingscijfers. De meeste nieuwe besmettingen zijn geregistreerd in Leeuwarden (265), Súdwest-Fryslân (210) en Smallingerland (180). Procentueel was Ameland de grootste daler (van 54 naar 8 positieve tests).

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 264 (212), Súdwest-Fryslân 210 (258), Smallingerland 180 (195), De Fryske Marren161 (201), Heerenveen 153 (168), Opsterland 103 (94), Waadhoeke 69 (38), Ooststellingwerf 60 (46), Achtkarspelen 58 (59), Tytsjerksteradiel 51 (29), Noardeast-Fryslân 43 (41), Harlingen 39 (24), Weststellingwerf 35 (22), Terschelling 15 (7), Dantumadiel 14 (17), Ameland 8 (54), Schiermonnikoog 3 (0) en Vlieland 2 (2).