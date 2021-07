Motorrijder verremt zich en komt ten val

do 22 juli 2021 20.52 uur

DRACHTEN - De bestuurder van een crossmotor is donderdagavond ten val gekomen in Drachten nadat hij zich had 'verremd'. Het eenzijdige ongeval vond even na 20.00 uur plaats op de kruising van de Meer met de Kalkbrandershoek.

Zowel de politie als ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Terwijl de bestuurder werd onderzocht door het ambulancepersoneel ontdekte de politie dat de crossmotor niet voorzien was van een kenteken. De bestuurder is uiteindelijk door de politie meegenomen naar bureau. De crossmotor is ook meegenomen door de politie.