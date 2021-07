Verdachte: twee keer rijbewijs inleveren is 'klote'

do 22 juli 2021 15.40 uur

LEEUWARDEN - "Klote", was het korte maar krachtige antwoord van een 22-jarige Drachtster op de vraag van de politierechter wat voor hem betekende als hij voor de tweede keer zijn rijbewijs moest inleveren. De Drachtster had het rijbewijs al een keer moeten inleveren omdat hij had gereden onder invloed van alcohol en cannabis.