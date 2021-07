Drankrijder heeft boete al bij elkaar gespaard

do 22 juli 2021 12.55 uur

LEEUWARDEN - Op de drankzitting van de politierechter is een inwoner van Rottevalle (35) donderdag wegens rijden onder invloed veroordeeld tot een geldboete van 750 euro en een rijontzegging van 10 maanden waarvan 4 voorwaardelijk. Het geld had de verdachte alvast bij elkaar gespaard.

Vijf keer teveel

De Rottevalster reed op 15 november vorig jaar met zijn brommobiel in Drachten toen hij om een uur of 1 's nachts werd aangehouden. De man produceerde een alcoholpromillage van maar liefst 1205 ug/l, meer dan vijf keer hoger dan de toegestane 220 ug/l.

18 glazen bier

De Rottevalster erkende dat hij had gedronken, maar hij had ook een paar uurtjes geslapen. Hij veronderstelde dat hij daarna wel weer de weg op kon. Dat kon dus niet. De rechter stelde dat dit promillage staat voor zo’n 18 glazen bier. De verdachte schatte dat hij in de dagen voor hij werd aangehouden anderhalf krat bier had genuttigd.

Geluk dat hij in brommobiel reed

Hij was op weg naar vrienden. Hij had alvast gespaard voor de zitting, om de boete te kunnen betalen, wist zijn advocate te melden. Hij had 2000 euro opgespaard. Volgens zijn advocate had de Rottevalster geluk dat hij in een brommobiel reed. Als je met zo’n hoog promillage in een auto rijdt, zijn de straffen veel zwaarder.

“U had beter moeten weten”

Omdat hij twee keer binnen vijf jaar is betrapt op rijden met drank op, is het rijbewijs van de Rottevalster definitief ongeldig verklaard. In 2016 kreeg de man van de rechter een boete en een rijontzegging voor dronken rijden. Dat hij in een brommobiel reed, maakte het allemaal niet minder gevaarlijk, vond de rechter. “Ook in een microkar kun je ongelukken krijgen of iemand aanrijden. U bent eerder veroordeeld, u had beter moeten weten”.