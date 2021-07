Bankgebouw van Rabobank in de verkoop

do 22 juli 2021 12.20 uur

BURGUM - Het bankkantoor van de Rabobank aan de Bulthuissingel 2 in Burgum staat in de verkoop. Het gebouw wordt via een vrijwillige 'verkoop bij inschrijving' verkocht door Rabo Corporate Real Estate. Tot 8 september kan een inschrijving door potentiële kopers gedaan worden bij notariskantoor Dantuma in Burgum.

Sinds december was het Burgumer kantoor al gesloten voor klanten. De verkoop betekent een definitief einde van de Rabobank in Burgum. De geldautomaat en andere faciliteiten zullen (na verkoop) in de komende maanden 'ontmanteld' worden.

Ook de kantoren in Damwâld en Surhuisterveen zijn al enige tijd gesloten. Of deze ook definitief verdwijnen, is niet bekend.