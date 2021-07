Ernstig ongeval op It Langfal bij Surhuizum

wo 21 juli 2021 19.24 uur

SURHUIZUM - Bij een eenzijdig ongeval op It Langfal bij Surhuizum is woensdagavond de bestuurder ernstig gewond geraakt. De bestuurder reed vermoedelijk richting de Uterwei en raakte door onbekende oorzaak van de weg. De cabriolet kwam na de kruising met It Súd in een sloot tot stilstand, nadat een afgezaagde boom in de sloot werd geraakt.

De hulpdiensten werden om 19.02 uur gealarmeerd. De politie, ambulance en brandweer kwam ter plaatse. Ook het Mobiel Medisch Team kwam per helikopter naar Surhuizum toe.

Het slachtoffer is na een behandeling ter plaatse omstreeks 19.35 uur met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De arts, die met de helikopter ter plaatse kwam, is meegegaan in de ambulance.

De politie (VOA) heeft later een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het voertuig is omstreeks 21.00 uur geborgen door een berger.

