Stroomstoring in Drachten en omstreken

wo 21 juli 2021 17.56 uur

DRACHTEN - Een deel van Drachten en een aantal dorpen ten westen van Drachten had vanaf woensdagmiddag 17.45 last van een stroomstoring. Volgens Liander ging het om 512 huishoudens. Even na 19.00 uur hadden 497 daarvan weer stroom.

Rond 20.00 uur was de storing voor alle huishoudens weer opgelost. Het ging om de straten:

't Stalt

Biskopswei

Blauwe Kampwei

Boarnburgumer Heawei

Broekfinne

Buitenstvallaat

Butendiken

De Heide

De Trisken

Doarpsstrjitte

Domela Nieuwenhuisweg

Drachtster Heawei

Eijzengapaed

Gaasterdjip

Gearen

Hoptunen

Kanaeldyk

Kleasterkampen

Klusewei

Kraenlanswei

Krite

Kurt Schwittersstraat

Muntseleane

Nachtlan

Passchier Bollemanhaven

Sluswei

Van der Brugghenstrjitte