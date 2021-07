Vrouw ten val na aanrijding met auto

wo 21 juli 2021 17.54 uur

DRACHTEN - Een vrouw is woensdagmiddag ten val gekomen met haar elektrische scooter op het Moleneind Zuidzijde in Drachten. Ze werd aangereden door een automobilist die een parkeerplek verliet.

De scooterrijdster is opgevangen door het ambulancepersoneel en zij is gecontroleerd op verwondingen in de ambulance. Ze kwam met de schrik vrij en is later opgehaald en thuisgebracht.