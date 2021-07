Portier tegen hoofd: 2100 euro smartengeld voor agent

wo 21 juli 2021 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Drachtster, die op de avond van 23 augustus vorig jaar op de Noordkade door de politie werd aangehouden, moet 2100 euro smartengeld aan een politieagent betalen. De Drachtster trapte de achterportier van een politiewagen dicht, waardoor de agent de deur tegen zijn hoofd kreeg.

Op de slaap geraakt

De portier raakte de agent op de slaap. Hij heeft er maanden last van gehad en kon niet aan het werk. Hij was samen met een aantal collega’s bezig met de aanhouding van de Drachtster, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan vernieling. De man kon zich niet legitimeren en verzette zich toen hij mee moest naar het bureau.

Spuugmasker op

Omdat hij dreigde te gaan spugen, kreeg hij een spuugmasker op. Vlak voor hij in de politieauto werd gezet, trapte hij de portier dicht terwijl de agent voorovergebogen in de deuropening stond. In de auto hoestte de verdachte in de richting van de agenten en riep hij dat hij corona had.

Oorlogstrauma's

De man is geboren in Irak en woont een jaar of vier in Nederland. Volgens zijn advocaat is hij met niet-verwerkte oorlogstrauma’s naar ons land afgereisd. Dat was nog geen excuus om zo tegen de politie tekeer te gaan, vond rechter Marja Noorman. Zij veroordeelde de Drachtster tot een werkstraf van 80 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Voor het reparatie van de deuk die hij in de politieauto trapte, moet de man nog eens 1261 euro betalen.