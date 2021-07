Trekker in lichterlaaie bij Boornbergum

wo 21 juli 2021 02.10 uur

BOORNBERGUM - In de nacht van dinsdag op woensdag is door nog onbekende oorzaak een trekker in brand gevlogen. Rond half 1 werd de brandweer van Beetsterzwaag opgeroepen voor deze brand nabij het kruispunt van de Westerbuorren met de Dykfinne net buiten Boornbergum.

De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar de oprijwagen die achter de trekker hing en vol met gras zat. De oprijwagen is na het blussen afgekoppeld van de trekker.

