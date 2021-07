Echtpaar Veenstra-vd Veen viert diamanten huwelijk

di 20 juli 2021 14.09 uur

SURHUISTERVEEN - Het was dinsdag 60 jaar geleden dat Wobbe Veenstra en Martje Veenstra-van der Veen in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer bezocht het paar op hun trouwdag om ze te feliciteren met deze bijzondere dag.

Wobbe Veenstra werd op 2 maart 1939 geboren in Reahel. Martje van der Veen zag op 17 februari 1935 het levenslicht in Lucaswolde. Het stel leerde elkaar kennen in Doezum tijdens een fietstochtje op een zondagavond. In die tijd gingen veel jongens en meisje op zondagavond te fietsen in de hoop om op die manier iemand te ontmoeten. Ze werden verlief en op 20 juli 1961 stapten ze in het huwelijksbootje.

Het stel kreeg 5 kinderen en heeft 10 kleinkinderen.

Na hun huwelijk ging het echtpaar in ten Boer wonen waar de heer Veenstra een kruidenierswinkel runde. Een aantal jaren later verhuisden ze naar Buitenpost waar meneer overstapte naar een mobiele kruidenierswagen. Mevrouw Veenstra-van der Veen hielp, naast de zorg voor de huishouding en kinderen, mee om s’ avonds de wagen schoon te maken en s’ ochtends de schappen weer te vullen. Een drukke periode voor het echtpaar. De laatste 25 jaar van zijn arbeidsleven was de heer Veenstra werkzaam bij zorgverzekering De Friesland in de buitendienst.

Naast het werk is Wobbe Veenstra een lange tijd schaduwfractielid van het CDA geweest en was nog korte tijd raadslid van de gemeente Achtkarspelen. Ook was hij gedurende 15 jaar bestuurslid van de MAVO in Surhuisterveen en was jarenlang actief in de kerkraad van de PKN-gemeente in Surhuisterveen. Martje Veenstra bracht vanuit de kerk veel bezoekjes aan zieke en/of eenzame medemensen. Ze deed dat met veel plezier.

Het echtpaar woont nog steeds zelfstandig zij het met een beetje hulp. Ze vieren samen met de kinderen en kleinkinderen deze feestelijke en bijzondere dag.