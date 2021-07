Passagier verdacht van aanranding taxichauffeuse

di 20 juli 2021 12.00 uur

LEEUWARDEN - Tijdens een nachtelijk taxiritje van de kroeg naar de Woeste Hoeve, de seksclub aan de A7 richting Groningen, zou een 43-jarige inwoner van Harkema de taxichauffeuse hebben aangerand. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste dinsdag een werkstraf van 100 uur.

Zeer ontdaan

De chauffeuse was na de rit in de nacht van 6 op 7 december 2019 behoorlijk aangedaan. De anders zo onverstoorbare bestuurster, die volgens de collega’s haar mannetje wel staat, had bij de centralist met trillende lip haar verhaal verteld. De coördinator van het taxibedrijf kreeg een paniekerig telefoontje waarin het slachtoffer zeer ontdaan vertelde wat haar was overkomen.

Een keer of vijf de borst aangeraakt

De verdachte zou de chauffeuse, terwijl de taxi op volle snelheid op de A7 reed, verschillende keren naar zich toe hebben getrokken. De man pakte de vrouw bij het hoofd en de schouder en raakte met de rug van zijn hand over de kleding haar borst aan. Dat zou een keer of vijf zijn gebeurd. De vrouw was bang en kon eigenlijk niets doen omdat de taxi onder controle moest houden. Ze durfde ook niet te stoppen omdat ze niet wist wat er dan zou gebeuren.

'Een waardeloze broek'

Ze had wel verschillende keren tegen de handtastelijke passagier gezegd dat hij moest ophouden. De man was volgens haar al met een afgezakte broek ingestapt. Hij zou met ontblote billen, maar het kruis bedekt in de taxi zijn gestapt. Dat bestreed de Harkemaster niet. "Het was een waardeloze broek", wist hij daarover te melden. Hij erkende dat hij de chauffeuse had omhelsd, maar hij ontkende pertinent dat hij de chauffeuse op de borsten had aangeraakt.

Kus op de wang gegeven

"Als ik iemand over de borsten streel, dan kan ik me dat herinneren", aldus de verdachte. In het verleden zou bij een andere chauffeuse over het been hebben geaaid en hij zou een bestuurster van een ander taxibedrijf geregeld een kus op de wang hebben gegeven. De man was onder invloed en had zelf gezegd dat hij daardoor ontremd raakt.

Officier van justitie Leonie Lübbers was er van overtuigd dat de Harkemaster de taxichauffeur heeft aangerand. "Dit is gedrag wat de grens fors overschrijdt", aldus de officier. Naast de werkstraf eiste Lübbers twee weken voorwaardelijke celstraf. "Om te voorkomen dat de verdachte de volgende keer weer in de verleiding komt".

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.