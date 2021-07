Burgemeester sluit drugswoning in Twijzelerheide

di 20 juli 2021 11.31 uur

TWIJZELERHEIDE - Burgemeester Oebele Brouwer heeft dinsdag een woning aan het Tsjerkepaed in Twijzelerheide gesloten. Vanuit de woning werd harddrugs verhandeld en de burgemeester heeft daarop de woning gesloten voor een periode van twee maanden.

Op 13 mei 2021 heeft de politie de woning aan het Tsjerkepaed doorzocht. In het huis werden handelshoeveelheden amfetamine gevonden. "De bewenner hannele op lytse skaal yn harddrugs fanút syn wenning middenyn it doarp. Dat hat grutte ympakt op de feiligens en leefberens yn it doarp. Ik treed hjir dan ek stevich tsjin op."

Sluiting woning

Gelet op de bijzondere persoonlijke omstandigheden van de bewoner is de woning korter gesloten dan gebruikelijk. De burgemeester maakt hierbij gebruik van zijn afwijkingsbevoegdheid binnen het geldende drugsbeleid. Het doel van de tijdelijke sluiting is om een einde te maken aan de bekendheid en het gebruik van deze woning als drugspand. Twee maanden lang zijn de deuren en ramen van de woning verzegeld.