Auto vliegt uit de bocht en eindigt op kippenhok

ma 19 juli 2021 22.35 uur

EE - Een automobilist is maandagavond met zijn voertuig uit de bocht gevlogen op de Stienfeksterwei bij Ee. De man reed het dorp uit en kwam na een bocht naast de weg terecht. Hij schampte een boom en kwam in de sloot terecht, waarna de auto een slag draaide en op een afrastering van een kippenren tot stilstand kwam.

De hulpdiensten werden om 21.10 uur opgeroepen. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse. De bestuurder, afkomstig uit Metslawier, is door het ambulancepersoneel onderzocht en later naar het MCL in Leeuwarden vervoerd. Een berger heeft het voertuig weggesleept.

De vijf kippen in de ren en een pony kwamen met de schrik vrij.

FOTONIEUWS