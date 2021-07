Echtpaar Bosma-Duisterwinkel viert 65 jarig huwelijk

ma 19 juli 2021 16.11 uur

SURHUISTERVEEN - Burgemeester Oebele Brouwer bezocht maandag het echtpaar Bosma-Duisterwinkel uit Surhuisterveen. Joop Bosma en Tjitske Bosma-Duisterwinkel vierden deze dag dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Het echtpaar heeft vijf kinderen (twee dochters en drie zoons), twaalf kleinkinderen en dertien achterkleinkinderen.



Het echtpaar heeft elkaar leren kennen op een zondagavond toen mevrouw Duisterwinkel naar de kerkdienst wilde gaan maar deze niet doorging. Meneer Bosma was aan het rondtoeren op zijn fiets toen hij haar zag lopen en besloot een praatje aan te knopen. Vanaf dat moment vormden ze een stelletje.



De heer Bosma is geboren op 21 mei 1937 in Twijzelerheide. Na de lagere school heeft hij een aantal jaren als knecht/arbeider gewerkt. Ook heeft hij een patathandel gedreven in Oostmahorn. Later heeft hij nog 13 jaar een café in Opende gehad, deze sloot zijn deuren in 1977.

Na nog enkele jaren als timmerman te hebben gewerkt heeft hij een punt achter zijn werkzame carrière gezet. Mevrouw Bosma-Duisterwinkel is geboren op 19 mei 1935 in Opende. Zij zorgde voor de kinderen en het huishouden. Daarnaast hielp ze ook regelmatig mee in het café.

Het echtpaar heeft o.a. in Kootstertille gewoond, maar nu alweer 34 jaar in Surhuisterveen waar zij zelfstandig wonen. De gezondheid van het echtpaar is redelijk goed, zowel geestelijk als lichamelijk. Het echtpaar viert het huwelijksjubileum samen met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

