Auto's in botsing op kruising in Dokkum

za 17 juli 2021 15.47 uur

DOKKUM - Twee automobilisten zijn zaterdagmiddag in Dokkum met elkaar in botsing gekomen op de kruising aan de Rondweg-West ter hoogte van Prins. Het ongeval vond omstreeks 15.24 uur plaats en de politie en een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

De botsing vond plaats op de kruising van de Rondweg-West en de Wâlddyk. De oorzaak van de aanrijding is onbekend. Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de inzittenden onderzocht. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij.

Vanwege de afhandeling van het ongeval was de weg enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. De politie heeft de rotondes afgezet (bij watertoren en bij Sionsberg). Het was overigens een waar schouwspel om te zien hoe automobilisten reageren op een afsluiting bij een ongeval. Ik MOET daar langs en als dat dan even niet kan vanwege een afsluiting dan raken mensen schijnbaar helemaal de weg kwijt. De politie had er in elk geval de handen vol aan, om vele automblisten te overtuigen een andere route te kiezen.

